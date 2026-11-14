Последната записана песен на уелската певица Бони Тайлър, озаглавена „Любов, светлина и мир“ (Love, Light And Peace), беше издадена посмъртно днес като коледен сингъл, предаде ДПА.

В песента изпълнителката отправя пожелания за „любов, светлина и мир“ по Коледа и си спомня за хората, които продължават да живеят в сърцата на близките си. Композицията придобива особено емоционално значение след смъртта на певицата, известна с характерния си дрезгав глас.

„Пожелавам ви любов, светлина и мир в този коледен ден. Нека най-ярките звезди осветяват пътя ви“, пее Тайлър. В друга част от песента се казва: „Благословени са онези, които продължават да живеят в сърцата ни. Да вдигнем наздравица за най-добрите сред тях“. В края на записа се чува и импровизирано прощално послание от певицата: „Лека нощ на всички“.

Песента е написана от Криси Хамънд и Тери Бритън, който е работил с Тайлър още по дебютния ѝ албум The World Starts Tonight от 1977 г. Бритън, носител на награда „Грами“, и сътрудничил с изпълнители като Тина Търнър, Клиф Ричард и Майкъл Джексън, е продуцент на записа заедно с Дейвид Маккей.

Съпругът на певицата Робърт Съливан, с когото тя е била заедно повече от 50 години, е дал съгласието си песента да бъде издадена. По думите му Тайлър би искала почитателите ѝ да чуят музиката, върху която е работила.

Бони Тайлър, чието истинско име е Гейнър Хопкинс, почина на 8 юли на 75-годишна възраст след усложнения, свързани с операция на червата.