Последно сбогом с Иван Тенев

Поклонението пред журналиста, художника и общественика с активна дейност в културния и обществен живот Иван Тенев ще се състои на 02.11.2025г от 13.00ч в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи Кристина Димитрова в профила си във Фейсбук.

"Да си вземем последно сбогом! За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец!!! Поклонението ще се състои на 02.11.2025г от 13.00ч в църквата "Свети Седмочисленици"

Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30ч".