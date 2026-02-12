Повдигнаха обвинение срещу мъжа, който намушка трима от семейството си в София

Софийската градска прокуратура обвини мъж за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си. Случаят е от днес, като престъплението е извършено на ул. "Гълъбец" в столичния район "Оборище", съобщиха от прокуратурата.

Мъжът е задържан за до 72 часа. Престъпленията са извършени чрез намушквания с нож в условията на домашно насилие.

Законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.