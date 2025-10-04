Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор

Българският национален отбор по футбол претърпя рокада ден преди старта на лагера за следващите два мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. За мачовете срещу Турция и Испания бе повикан Кристиан Димитров, съобщиха от БФС.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Team Bulgaria (@team.bulgaria)





Една от ключовите фигури на Левски бе повикан по спешност. Защитникът ще замени Емил Ценов, който отпадна от сметките на българите. Причината е, че бранителят на Олденбург е контузен. Припомняме, че първоначално Димитров не попадна в плановете на "трикольорите" за предстоящите срещи.

Съставът на Александър Димитров ще приеме турците на 11 октомври в мач от група E, а три дни по-късно ще гостува на испанците. Двете срещи ще бъдат предавани на живо в ефира на БНТ.