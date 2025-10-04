БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор

Спорт
Защитникът ще замени Емил Ценов срещу Турция и Испания.

Българският национален отбор по футбол претърпя рокада ден преди старта на лагера за следващите два мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. За мачовете срещу Турция и Испания бе повикан Кристиан Димитров, съобщиха от БФС.

Една от ключовите фигури на Левски бе повикан по спешност. Защитникът ще замени Емил Ценов, който отпадна от сметките на българите. Причината е, че бранителят на Олденбург е контузен. Припомняме, че първоначално Димитров не попадна в плановете на "трикольорите" за предстоящите срещи.

Съставът на Александър Димитров ще приеме турците на 11 октомври в мач от група E, а три дни по-късно ще гостува на испанците. Двете срещи ще бъдат предавани на живо в ефира на БНТ.

