БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Запази

Засега не се налага ограничение на движението в двете платна на магистралата

пожар бушува тракия посока бургас
Снимка: Фейсбук
Слушай новината

Пожар бушува край 86-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Огънят е засегнал сухи треви и стърнища, като няма опасност за хора, сгради или инфраструктура. Пламъците са в страни от пътното платно на автомагистралата, малко преди отбивката за Пазарджик.

С гасенето на огъня са ангажирани два противопожарни екипа, които работят по овладяване на пожара. Очаква се пожарът да бъде потушен в рамките на минути. Не се налага ограничение на движението в двете платна на магистралата.

“В началния етап на гасенето движението беше организирано само в едното платно. На място екип на сектор "Пътна полиция" обслужва трафика”, съобщи за БНТ говорителят на ОД на МВР - Пазарджик Мирослав Стоянов.

От полицията предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, значително по-ниска от допустимата, както и да не си отклоняват вниманието, снимайки пожара с мобилни телефони или други средства. Това може да доведе до пътни инциденти или задръствания.

#гасене на пожар # АМ "Тракия" #автомагистрала „Тракия“ #пожар

Водещи новини

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР) Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ