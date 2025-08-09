Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас

Пожар бушува край 86-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Огънят е засегнал сухи треви и стърнища, като няма опасност за хора, сгради или инфраструктура. Пламъците са в страни от пътното платно на автомагистралата, малко преди отбивката за Пазарджик.

С гасенето на огъня са ангажирани два противопожарни екипа, които работят по овладяване на пожара. Очаква се пожарът да бъде потушен в рамките на минути. Не се налага ограничение на движението в двете платна на магистралата.

“В началния етап на гасенето движението беше организирано само в едното платно. На място екип на сектор "Пътна полиция" обслужва трафика”, съобщи за БНТ говорителят на ОД на МВР - Пазарджик Мирослав Стоянов.

От полицията предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, значително по-ниска от допустимата, както и да не си отклоняват вниманието, снимайки пожара с мобилни телефони или други средства. Това може да доведе до пътни инциденти или задръствания.