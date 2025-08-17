БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Пожар гори до Аквапарка в Несебър

Горят сухи треви и храсти

Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Снимка: БТА
Пожар гори в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горят сухи треви и храсти.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза директорът на РДПБЗН – Бургас, комисар Николай Николаев.

Гасенето продължава.

