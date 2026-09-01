Пожар горя в складови и производствени помещения в Свищов

Пожар горя в складови и производствени помещения в района на бившата „Търговия“ в Свищов. Огънят вече е потушен. Няма пострадали, съобщи началникът на свищовската пожарна инж. Светлин Михайлов.

Пламъците са засегнали постройка, наета от две фирми – за производство на дограма и надгробни паметници. В складове, собственост на друга фирма за производство на сладкарски изделия, са изгорели машини и оборудване.

Огънят е засегнал още два товарни автомобила за превоз на дограма и четири леки автомобила.

Пожарникарите са успели да спасят 13 автомобила, намиращи се в съседна автокъща, както и близко разположени постройки и сгради в търговската база.

Снимки: БТА

Сигналът за пожара е подаден в 16:45 часа. В гасенето са участвали три екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Свищов. Помощ са оказали и две водоноски от общинската администрация и две от земеделската кооперация в село Царевец.

Причината за възникването на пожара все още не е установена. През нощта един екип огнеборци с пожарен автомобил ще остане на мястото на произшествието.