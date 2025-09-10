ПП-ДБ настояват Сарафов да напусне поста си

От ПП-ДБ призоваха в декларация от парламентарната трибуна и.ф. главен Прокурор Борислав Сарафов да напусне поста си, който според коалицията вече 2 месеца заема незаконно.

Лена Бориславова: "Миналата седмица на протеста ни беше дадена декларация. Декларация по един въпрос, по който освен нас от ПП-ДБ, всички други мълчат. Мълчи мнозинството, мълчи министърът правосъдието. Приетата от това Народно събрание разпоредба на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, в сила от 21.01.2025 г., гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“. Шестте месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли 2025 г. и след тази дата категорично следва да има нов и.ф. главен прокурор до редовния избор на титуляр на поста."

Според ПП-ДБ аналогичен е случаят и с и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков, който беше определен за временен ръководител на Съда на 12 ноември 2024 г..