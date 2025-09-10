БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПП-ДБ настояват Сарафов да напусне поста си

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
промените съдебната власт блокират депутатите избора борислав сарафов главен прокурор
Снимка: БТА/Архив
От ПП-ДБ призоваха в декларация от парламентарната трибуна и.ф. главен Прокурор Борислав Сарафов да напусне поста си, който според коалицията вече 2 месеца заема незаконно.

Лена Бориславова: "Миналата седмица на протеста ни беше дадена декларация. Декларация по един въпрос, по който освен нас от ПП-ДБ, всички други мълчат. Мълчи мнозинството, мълчи министърът правосъдието. Приетата от това Народно събрание разпоредба на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, в сила от 21.01.2025 г., гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“. Шестте месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли 2025 г. и след тази дата категорично следва да има нов и.ф. главен прокурор до редовния избор на титуляр на поста."

Според ПП-ДБ аналогичен е случаят и с и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков, който беше определен за временен ръководител на Съда на 12 ноември 2024 г..

"Т.е. също преди влизането в сила на новата разпоредба на чл. 173, ал. 15 ЗСВ. Съдийската колегия на ВСС, която определя и.ф. председатели на съдилищата обаче тълкува закона различно от Прокурорската колегия и се обърна с искане до Общото събрание на съдиите от ВАС да предложат временно изпълняващ функциите председател на Съда до избора на титуляр, а самият Чолаков излезе в отпуск да 30.09.2025г, когато решението би следвало да е взето, но и той към момента заема незаконно този пост. Настояваме Борислав Сарафов и Боян Магдалинчев да отговорят незабавно не само пред Народното събрание, а пред цялото българско общество, защо узурпират върховете на Съдебната власт в нарушение на Закона и кога ще бъде сменен Сарафов от поста и.ф. главен прокурор! До момента на смяната на Сарафов и Георги Чолаков от постовете им на и.ф. ръководители всички техни действия и актове следва да се считат за нищожни", подчерта Бориславова.

