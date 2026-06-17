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Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари за армията

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Кабинетът одобри предприемането на следващата стъпка за реализацията на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Това става след като депутатите одобриха проекта за придобиване на седем нови 3D радара и така се дава мандат за провеждане на преговори и подписване на поръчката по рамковото споразумение между Министерството на отбраната и Министерството на въоръжените сили на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA).

Документът подлежи на ратификация от Народното събрание.

Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО.

Проектът е сред ключовите приоритети за модернизация на въоръжените сили, заложени в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“.

Той включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудването, както и предоставянето на свързаните услуги и дейности по рамковото споразумение с Френската република.

#подписване на договор за поръчка #придобиване на 3D радари #Министерския съвет #решение #новини в Метрото

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