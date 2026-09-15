Преди първия звънец: Над 127 000 ученици получават еднократна помощ от 153 евро

Преди първия учебен ден Агенцията за социално подпомагане е отпуснала еднократна помощ от 153 евро на над 127 000 ученици от първи до четвърти и осми клас. Почти 50 000 деца вече са получили първия транш.

Помощта се изплаща на две части – в началото на учебната година и на втория срок. За получаването на втората част е необходимо детето да посещава редовно училище.

Подкрепата се отпуска безусловно – независимо от дохода и имотното състояние на семейството, за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването ѝ няма значение и видът на училището – дали е държавно, общинско или частно.

До момента са изплатени над 3,7 млн. евро. Право на нея имат семействата на около 260 000 деца. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври.

Заявления могат да се подават електронно през портала egov.bg, както и на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.