БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди първия звънец: Над 127 000 ученици получават еднократна помощ от 153 евро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
първия звънец 127 000 ученици получават еднократна помощ 153 евро
Слушай новината

Преди първия учебен ден Агенцията за социално подпомагане е отпуснала еднократна помощ от 153 евро на над 127 000 ученици от първи до четвърти и осми клас. Почти 50 000 деца вече са получили първия транш.

Помощта се изплаща на две части – в началото на учебната година и на втория срок. За получаването на втората част е необходимо детето да посещава редовно училище.

Подкрепата се отпуска безусловно – независимо от дохода и имотното състояние на семейството, за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването ѝ няма значение и видът на училището – дали е държавно, общинско или частно.

До момента са изплатени над 3,7 млн. евро. Право на нея имат семействата на около 260 000 деца. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври.

Заявления могат да се подават електронно през портала egov.bg, както и на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

#еднократна помощ #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
2
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
3
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
4
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
5
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на...
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
6
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
6
Кой е строил подземни тунели в Рациария?

Още от: Общество

838 лишени от свобода ще учат през новата учебна година, 23 са първокласници
838 лишени от свобода ще учат през новата учебна година, 23 са първокласници
Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна
Чете се за: 03:20 мин.
Засилено полицейско присъствие около училищата в София Засилено полицейско присъствие около училищата в София
Чете се за: 02:57 мин.
Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево заради очаквани валежи Почистиха спешно коритото на Струма край Бобошево заради очаквани валежи
Чете се за: 02:22 мин.
Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда Новата учебна година в Русе: ОУ „Отец Паисий“ посреща учениците в обновена сграда
Чете се за: 02:27 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Цените на горивата: Дизелът удари 1,90 евро за литър Цените на горивата: Дизелът удари 1,90 евро за литър
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
След три години ремонт: Хуманитарната гимназия в Пловдив посреща...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ