Предложението за отстраняването на Сарафов – реакцията на Прокурорската колегия на ВСС

Предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов е стигнало до дисциплинарната комисия на Прокурорската колегия, съобщи Евгени Иванов от колегията. Предложението е обемно и предстои комисията да го разгледа на предстоящото си заседание във вторник. Тогава ще прецени дали е допустимо, както и дали е е внесена от компетентен орган.

Ако няма необходимост да бъдат изисквани някакви други документи, които са в подкрепа на фактите и обстоятелствата, които са посочени в предложението, както и ако бъде предценено, че то е допустимо, то обикновено нормалният срок, в който то може да се придвижи до Прокурорската колегия, където ще се вземе решение дали да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов или не, е две седмици. Това каза пред журналисти преди днешното заседание на прокурорската колегия нейният представител Евгений Иванов.

Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на ВСС: "След като се произнесе комисията то ще стигне до Прокурорската колегия, който е органът, който може да вземе решение да образува или да не образува дисциплинарно производство. Вариантите са два – или веднага в по-извънредна процедура в сряда или което е нормалната практика – следващата седмица в сряда. Обикновено така се практикува, ако няма много извънредни обстоятелства. По същината на предложението не мога да се ангажирам сега – това се анализира в момента. От моя гледна точка е допустимо, прави се от министър."

снимки: БТА

В същото време ще се гледа като предложение за образуване на дисциплинарно производство спрямо магистрат, независимо от това, че към този момент Борислав Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор. От Прокурорската колегия на този етап се въздържат да коментират данните, които изнася служебният министър на вътрешните работи за контакти между градския прокурор на София Емилия Русинова и Петьо Петров - Еврото.

