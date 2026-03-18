Представиха първия прототип на квантова батерия в Австралия. Учените, разработили модела твърдят, че той проправя път към зареждане на устройства от разстояние и към свръхбързо зареждане на електромобили, съобщава Синхуа.

Прототипът може да зарежда, съхранява и отдава енергия, използвайки уникалните свойства на квантовата механика – като суперпозиция и квантово заплитане – вместо химичните реакции, характерни за конвенционалните батерии.

Батерията, разработена от CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Кралския технологичен институт в Мелбърн и Университета в Мелбърн

използва многослойна органична микрокухина и се зарежда безжично чрез лазер, се посочва в изявлението австралийската научна агенция.

Джеймс Куак, научен ръководител на екипа, разработил прототипа: "Нашите открития потвърждават фундаментален квантов ефект, който е напълно противоинтуитивен: квантовите батерии се зареждат по-бързо, колкото по-голям става техният капацитет. Съвременните батерии не функционират по този начин."

Проучването, публикувано в списание "Light: Science & Applications", използва съвременни спектроскопични техники, за да потвърди поведението на прототипа при зареждане. Резултатите показват, че той може да съхранява енергия шест порядъка по-дълго, отколкото е било необходимо за зареждането му.