БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Чете се за: 03:52 мин.
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Представиха първия прототип на квантова батерия в Австралия

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Още
Запази
Представиха първия прототип на квантова батерия в Австралия. Учените, разработили модела твърдят, че той проправя път към зареждане на устройства от разстояние и към свръхбързо зареждане на електромобили, съобщава Синхуа.

Прототипът може да зарежда, съхранява и отдава енергия, използвайки уникалните свойства на квантовата механика – като суперпозиция и квантово заплитане – вместо химичните реакции, характерни за конвенционалните батерии.

Батерията, разработена от CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Кралския технологичен институт в Мелбърн и Университета в Мелбърн

използва многослойна органична микрокухина и се зарежда безжично чрез лазер, се посочва в изявлението австралийската научна агенция.

Джеймс Куак, научен ръководител на екипа, разработил прототипа: "Нашите открития потвърждават фундаментален квантов ефект, който е напълно противоинтуитивен: квантовите батерии се зареждат по-бързо, колкото по-голям става техният капацитет. Съвременните батерии не функционират по този начин."

Проучването, публикувано в списание "Light: Science & Applications", използва съвременни спектроскопични техники, за да потвърди поведението на прототипа при зареждане. Резултатите показват, че той може да съхранява енергия шест порядъка по-дълго, отколкото е било необходимо за зареждането му.

#квантова механика #квантова батерия #Австралия #научно откритие

Последвайте ни

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Наука и технологии

Учени откриха градивни елементи на живота в проби от астероида Рюгу
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 04:17 мин.
17232
Чете се за: 04:35 мин.
Чете се за: 02:20 мин.
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Чете се за: 03:52 мин.
Икономика
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ