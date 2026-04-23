Премиерът Гюров ще участва в неформалната среща на лидерите от ЕС в Кипър

Служебният министър-председател Андрей Гюров ще участва в неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС, която ще се проведе на днес и в петък в Кипър.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени конфликтът в Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата обстановка върху цените на изкопаемите горива и енергията. Тема на дискусия ще бъде още Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028 - 2034 г., както и Пътната карта „Една Европа, един пазар“ в подкрепа на европейската конкурентоспособност.

В рамките на форума в Кипър ще се проведе среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Залива.