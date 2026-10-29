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Премиерът към курсантите на МВР: Покажете, че институциите работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове

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Премиерът към курсантите на МВР: Покажете, че институциите работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове
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Ако искаме България да се развива като свободна, демократична европейска държава, трябва да съхраняваме, да укрепваме нашия обществен ред и сигурност. А днес получават дипломите си хората, на които ще разчитаме в бъдеще за нашата сигурност, ред и спокойствие. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на тържественото дипломиране на курсантите на Академията на МВР от випуск 2026.

Премиерът посочи голямата отговорност, която випускниците предстои да поемат, посвещавайки се на мисията да гарантират здравето и живота на българските граждани и сигурността на страната ни. Радев посочи и важните задачи пред служителите на реда.

„Ще очакваме да възстановите чувството за справедливост в нашето общество – от това хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата, до това корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана. Очакваме да върнете доверието в институциите, да им помагате, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове“, заяви премиерът.

Изтъкна също така силната опора, която МВР трябва да бъде за българските граждани в трудните моменти на кризи и бедствия.

„Знам, че няма да ви е лесно. Ще бъдете подлагани на опасности, вероятно и на изкушения. За съжаление историята на МВР помни и случаи, в които ваши бивши колеги преминаваха на тъмната страна. Не губете посока. Искрено Ви съветвам: не го правете, защото не си струва. Да служиш на Родината е по-трудният път, но по-благороден и по-достоен“, обърна се премиерът Радев към випускниците и изрази своята подкрепа към тях и към МВР, цитиран от правителствената пресслужба.

Премиерът Радев припомни, че ако преди години убийствата не се разкриваха, дори се прикриваха, днес те вече се разкриват светкавично. Разкриват се закононарушения, кражби, нарколаборатории, нелегални фабрики за цигари. Министър-председателят акцентира и върху активната работа на МВР в борбата срещу купуването на гласове, за прекратяване на „войната“ по пътищата и за охрана на българските граници.

Румен Радев изрази своята признателност към ръководството и преподавателите от Академията и поздрави родителите на випускниците. „Пожелавам Ви да носите с чест и достойнство униформата, да служите вярно на България и на добър час“, обърна се в заключение министър-председателят към курсантите от тазгодишния випуск.

#випускници на МВР #Румен Радев

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