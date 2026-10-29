Премиерът Радев разговаря с представители на италианска компания за изграждане на магистрали

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на италианската инфраструктурна компания ASTM, специализирана в проектирането и изграждането на магистрали. Компанията има богат международен опит и развива дейност в различни части на света, съобщиха от пресслужбата.

По време на разговора бе изразен интересът на ASTM да участва в бъдещи търгове и обществени поръчки в България по отношение на проектирането и изграждането на транспортната инфраструктура в България.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.