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Премиерът Радев разговаря с представители на италианска компания за изграждане на магистрали

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Премиерът Радев разговаря с представители на италианска компания за изграждане на магистрали
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Министър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на италианската инфраструктурна компания ASTM, специализирана в проектирането и изграждането на магистрали. Компанията има богат международен опит и развива дейност в различни части на света, съобщиха от пресслужбата.

По време на разговора бе изразен интересът на ASTM да участва в бъдещи търгове и обществени поръчки в България по отношение на проектирането и изграждането на транспортната инфраструктура в България.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

#изграждането на магистрали #инфраструктурна компания #Румен Радев

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