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Премиерът Румен Радев: България ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност

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Премиерът Румен Радев: България ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност
Снимка: Министерския съвет
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Създаването на по-добри условия за бизнес и инвестиции в България е сред водещите приоритети на правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация.

В разговора в Министерския съвет участваха вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Премиерът Радев акцентира върху ключовата роля на страната ни за европейската енергийна сигурност и за свързаността в региона. България с нейното разположение и инфраструктура са във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори, които имат съществено значение за повишаването на европейската конкурентоспособност.

Министър-председателят специално акцентира върху стратегическото значение на Коридор №8, ползите от терминалите за втечнен газ на Гърция и Турция за енергийната диверсификация в региона и възможностите на Трансбалканския газопровод. Радев открои също потенциала на страната ни да съхранява електрическа енергия с изграждането на нови ПАВЕЦ мощности.

Министър-председателят акцентира и върху стратегическото партньорство между България и САЩ и изрази интереса на страната ни да насърчи инвестиции с висока добавена стойност. Румен Радев подчерта и че индустриалното сътрудничество и технологичния трансфер са ключови елементи в процеса на модернизация на Българската армия.

# инвестиции #премиера Румен Радев #новини в Метрото

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