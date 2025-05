Премиерът Желязков поздрави новия папа, пожела му да работи за по-мирен свят и диалог между всички

Поздравления за новия папа Лъв XIV! Нека работи с мъдрост и всеотдайност за по-мирен свят и диалог между всички. Това написа премиерът Росен Желязков в профила си в Екс.

"Уверен съм, че той ще бъде защитник на слабите и нуждаещите се по целия свят. Високо ценим приятелските си отношения със Светия престол", посочва министър-председателят ни в поста си.

Congratulations to the new Pope Leo XIV! May he work with wisdom and dedication for a more peaceful world and dialogue among all. I am confident that he will be a protector of the weak and those in need around the world. highly values its friendly relations with the Holy See. pic.twitter.com/EQVVrZ427O