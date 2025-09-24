БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

Ирина Цонева от Ирина Цонева
По света
Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Виетнам в социалната сфера. Документът е в много напреднала фаза и ще бъде добра основа за последваща Спогодба за трудова миграция.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг. Двамата разговаряха в Ню Йорк, в рамките на провеждащата се там 80-а редовна сесия на Общото събрание на ООН.

В хода на разговора Росен Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам като приоритетен търговски партньор в Югоизточна Азия. Министър-председателят специално изтъкна активния диалог в социалната сфера. Желязков запозна президента Луонг Куонг с мерките, предприети от българското правителство за справяне с предизвикателствата, свързани с процедурите за достъп на граждани на трети страни до пазара на труда в България.

Министър-председателят открои редица законодателни и административни промени, които кабинетът вече е приел и следва разглеждане в Народното събрание, включително за увеличаване на квотите за наемане на чужденци от работодателите. Работи се за съкращаване на административните срокове за издаване на визи и разрешения за работа. Ще се подсили и капацитетът на консулските служби на дипломатическите ни мисии в редица страни, които са приоритет за българския пазар на труда, в това число Виетнам.

Росен Желязков акцентира върху потенциала за взаимодействие между България и Виетнам и в други сфери като информационни и комуникационни технологии, иновации, дигитална трансформация, високотехнологично земеделие, фармация. Според българския премиер е от съществено значение да се използват максимално възможностите за сътрудничество в областите с висока добавена стойност. Желязков открои и ролята на Съвместната комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество за задълбочаване на двустранните отношения с Виетнам.

Наред с това според премиера двете страни следва да се възползват и от възможностите, предоставяни от диалога между ЕС и Виетнам, стратегическото партньорство между ЕС и АСЕАН и инициативи като например Стратегията на ЕС за сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион и Глобалния портал.

