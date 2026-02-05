БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Преслав Пешев: Имахме грешни решения

Партизан заслужаваше победата една идея повече от нас, каза треньорът на Монтана 2003 след третото поражение в Адриатическата лига.

Преслав Пешев: Имахме грешни решения
Снимка: chervenkarton.com
Слушай новината

Преслав Пешев отдаде третата загуба на Монтана 2003 в Адриатическата лига на лошия ден в нападение и грешните решения. „Белите“ допуснаха поражение при визитата си на Партизан 1953 след 49:56. Старши треньорът на участника в женската А група призна превъзходството на сръбкините.

"Искам да честитя победата на Партизан. Получи се един не много приятен за гледане мач, но имаше много борба и за двата отбора. И двата отбора искаха да спечелят. Борихме се колкото можем“, започна той.

„Имахме лош ден в нападение, някои грешни решения. Мисля, че в защита, макар че получихме доста точки, второто полувреме стояхме добре. Просто да кажем, че Партизан заслужаваше победата една идея повече от нас. Остава ни мач със Загреб, който трябва да вземем на всяка цена, за да можем да завършим втори в редовния сезон и продължаваме с мачовете за Купата“, завърши Пешев.

И двата отбора все още имат шансове за директно класиране във Финалната четворка в Адриатика. В последния си двубой от редовния сезон на надпреварата съставът от Монтана приема хърватския Студио Загреб на 9 февруари.

Свързани статии:

Монтана 2003 разочарова срещу сръбкини в Адриатическата лига
Монтана 2003 разочарова срещу сръбкини в Адриатическата лига
Трета грешка за баскетболистките на Преслав Пешев в турнира.
Чете се за: 02:10 мин.
#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #БК Партизан 1953 #Преслав Пешев #ЖБК Монтана 2003

