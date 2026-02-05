Преслав Пешев: Имахме грешни решения

Преслав Пешев отдаде третата загуба на Монтана 2003 в Адриатическата лига на лошия ден в нападение и грешните решения. „Белите“ допуснаха поражение при визитата си на Партизан 1953 след 49:56. Старши треньорът на участника в женската А група призна превъзходството на сръбкините.

"Искам да честитя победата на Партизан. Получи се един не много приятен за гледане мач, но имаше много борба и за двата отбора. И двата отбора искаха да спечелят. Борихме се колкото можем“, започна той.

„Имахме лош ден в нападение, някои грешни решения. Мисля, че в защита, макар че получихме доста точки, второто полувреме стояхме добре. Просто да кажем, че Партизан заслужаваше победата една идея повече от нас. Остава ни мач със Загреб, който трябва да вземем на всяка цена, за да можем да завършим втори в редовния сезон и продължаваме с мачовете за Купата“, завърши Пешев.

И двата отбора все още имат шансове за директно класиране във Финалната четворка в Адриатика. В последния си двубой от редовния сезон на надпреварата съставът от Монтана приема хърватския Студио Загреб на 9 февруари.