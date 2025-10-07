Преслав Пешев: Трябва да бъдем максимално концентрирани срещу Орлови

Баскетболистките на Монтана 2003 ще стартират утре, 8 октомври, участието си в Адриатическата лига. В първия си официален мач за сезона шесткратният шампион на България приема първенеца на Босна и Херцеговина Орлови (Баня Лука). Двубоят в зала "Младост" в Монтана ще започне в 18:00 часа.

Да пожелае успех на отбора преди днешната тренировка в залата дойде кметът на Монтана Златко Живков, съобщиха от клуба на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

"Пожелавам ви първо да сте здрави, това е най-важното. И да радвате с играта си зрителите, които ще идват на вашите мачове“, заяви градоначалникът.

Старши треньорът на Монтана 2003 Преслав Пешев коментира преди първия двубой в международния турнир, че българският състав трябва да бъде максимално концентриран.