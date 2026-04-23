ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Президента Илияна Йотова разговаря с представители на читалищата

Президента Илияна Йотова разговаря с представители на читалищата
Президентът Илияна Йотова се срещна разговаря с представители на Националния комитет за отбелязване на юбилея на българските читалища. Беше откроена нуждата от мерки по отношение на целевото финансиране за читалищата, съхранението и обновлението на сградния фонд и правната рамка, по която функционират, както и желанието на български общности в чужбина да имат читалища. Единственото такова в момента е в Одрин и е филиал на читалището в Свиленград. Президентът предложи - Съюзът на народните читалища да бъде инициатор на международна конференция за културата, на която да бъде популяризирана уникалната българска институция „читалище“.

Читалищата формират гражданското общество в България далеч преди да има държава. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с представители на Националния представителен организационен комитет за отбелязването на 170 години общонародно читалищно дело. Годишнината е под патронажа на държавния глава. Начело на комитета е председателят на Съюза на народните читалища проф. д-р Николай Дойнов, а членове са изявени личности в областта на науката, образованието и културата, представители на институции и на местната власт, медии.

По време на срещата на „Дондуков“ 2 бе откроена нуждата от мерки по отношение на целевото финансиране за читалищата, съхранението и обновлението на сградния фонд и правната рамка, по която функционират, както и желанието на български общности в чужбина да имат читалища. Единственото такова в момента е в Одрин и е филиал на Народно читалище „Просвета 1870” в Свиленград.

Развитието на българските читалища трябва да бъде приоритет на всички държавни институции, заяви Илияна Йотова. Участниците в срещата изразиха надежда следващото парламентарно мнозинство и следващото правителство да постави културата като приоритетна политика. Представителите на Националния представителен организационен комитет изказаха благодарност към президента за безпрекословната й подкрепа за читалищната дейност през годините. Председателят на Съюза на народните читалища проф. д-р Николай Дойнов подари на държавния глава ключ, който е символ на честването и олицетворява ролята на читалището като ключ към България.

В разговора беше обсъдена и програмата на честването на 170 години общонародно читалищно дело. Илияна Йотова подчерта съпричастността и подкрепата на президентската институция към планираните инициативи и събития. Тя изтъкна, че годишнината не трябва да се затваря само в рамките на читалищата, а „да достигне до всеки български дом“.

Президентът предложи Съюзът на народните читалища да бъде инициатор на международна конференция за културата, на която да бъде популяризиране уникалната българска институция „читалище“. Включването на читалищата в културните туристически маршрути в страната, за каквито Илияна Йотова настоява от години, също е възможност да стане по-видимо читалищното дело.

