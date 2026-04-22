След частични ремонти през 2025 г., книгите в хранилището на националната библиотека са защитени

След направени частични ремонти със средства от бюджета на институцията през изминалата година, са отстранени проблеми с покрива и книгите в хранилищата са защитени. Това заявяват в позиция до медиите от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод публикации, че има опасност за книгите, съхранявани във фонда институцията.

Основните течове са от некачествения ремонт на оберлихта (стъклен покрив) в централното фоайе и читалните на най-старата културна институция у нас и това пряко застрашава здравето на читателите и служителите на библиотеката, пише още в съобщението.

Директорът на библиотеката доц. д-р Калина Иванова заяви, че „има течове от оберлихта и в читалните на библиотеката и решаваме временно проблема, който съществува отдавна. Проблемът си остава, той води до конструктивни нарушения на сградата и до опасности, могат да паднат корнизи, да наранят читатели или библиотечни специалисти. Тук е наложително да се извърши основен ремонт на оберлихта, в противен случай течовете ще продължат и ще нанесат необратими щети“.

Ръководството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ работи непрекъснато по дългосрочното разрешаване на проблема, което е свързано с изготвяне на оценка на щетите, разходите и отпускане на необходимите финансови средства за капиталови разходи.