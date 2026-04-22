14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
След частични ремонти през 2025 г., книгите в хранилището на националната библиотека са защитени

Течовете от оберлихта в централното фоайе и читалните застрашават читатели и служители

течове разрушения сградата националната библиотека причината липса пари
След направени частични ремонти със средства от бюджета на институцията през изминалата година, са отстранени проблеми с покрива и книгите в хранилищата са защитени. Това заявяват в позиция до медиите от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по повод публикации, че има опасност за книгите, съхранявани във фонда институцията.

Основните течове са от некачествения ремонт на оберлихта (стъклен покрив) в централното фоайе и читалните на най-старата културна институция у нас и това пряко застрашава здравето на читателите и служителите на библиотеката, пише още в съобщението.

Директорът на библиотеката доц. д-р Калина Иванова заяви, че „има течове от оберлихта и в читалните на библиотеката и решаваме временно проблема, който съществува отдавна. Проблемът си остава, той води до конструктивни нарушения на сградата и до опасности, могат да паднат корнизи, да наранят читатели или библиотечни специалисти. Тук е наложително да се извърши основен ремонт на оберлихта, в противен случай течовете ще продължат и ще нанесат необратими щети“.

Ръководството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ работи непрекъснато по дългосрочното разрешаване на проблема, което е свързано с изготвяне на оценка на щетите, разходите и отпускане на необходимите финансови средства за капиталови разходи.

„Вярваме, че за 150-годишнината на Националната библиотека през 2028 г., с общи усилия, ще успеем да обновим сградния фонд на първата следосвобожденска културна институция у нас“, каза доц. д-р Калина Иванова.

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
