Изложба представя тръмпизма като модерна религия

Тръмпизмът като модерно вероизповедание - това е основната тема на изложба в галерия в Ню Йорк на анонимен художник-концептуалист.

Арт инсталацията под надслов "Светото бръщолевене" е разположена в пространство, оформено като църква. Президентът е изографисан като Исус Христос, заобиколен от последователи. На входа има купа с чипс, а червен телефон възпроизвежда гласа на Доналд Тръмп. В центъра на експозицията е книгата "Светото бръщолевене", написана в библейски стил и с езика на държавния глава.

Копията са достъпни чрез вендинг машина, разположена на олтара, срещу 45 долара и 47 цента - Тръмп е 45-и и 47-и президент. Авторът отбелязва, че изследва възхода на национализма и как тръмпистите интепретират християнството в САЩ.