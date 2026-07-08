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Президентът Илияна Йотова поздрави проф. Елиза Стефанова за избирането й като ректор на Софийския университет

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Президентът Илияна Йотова поздрави проф. Елиза Стефанова за избирането й като ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Убедена съм, че с Вашия международен авторитет и визия за развитието на висшето образование ще се утвърждава авторитетът на Алма матер като водещ национален и европейски научен център, заявява Илияна Йотова.

Президентът определя избора на проф. Стефанова като високо признание за нейния дългогодишен професионален и академичен път, за последователната й работа като преподавател, учен, изследовател и университетски ръководител.

"Особено символично е, че сте първата жена, избрана за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в неговата почти 138-годишна история. Това е важен знак за развитието на българската академична среда", заявява Илияна Йотова.

Тя подчертава, че този избор е ярко доказателство за възможностите, които се откриват пред жените в науката, образованието и лидерството.

#избиране #Елиза Стефанова #президентът Илияна Йотова #ректор на СУ #поздравление

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