БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан"...
Чете се за: 05:25 мин.
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за...
Чете се за: 03:35 мин.
МС отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Държавата финансира обучението на над 42 000 студенти през 2026/2027 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
държавата финансира обучението 000 студенти 2026 2027
Слушай новината

Държавата ще осигурява средства за обучението на 42 665 новоприети студенти през следващата академична година в 38 държавни висши училища, включително военните. Това реши правителството като утвърди броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2026/2027 г.

План-приемът на студенти по държавна поръчка се изготвя съвместно с висшите училища и е един от основните инструменти за ориентиране на младите хора към направления, които са най-необходими за пазара на труда. Затова и се предвижда увеличение на местата в сравнение с учебната 2025/2026 година в професионални направления като Здравни грижи (165 места повече за студенти по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“), Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Транспорт, корабоплаване и авиация, Архитектура, строителство и геодезия и други.

През 2026/2027 година да бъдат приети 1544 докторанти в държавните висшите училища и 328 в научните организации, от които 200 в БАН и 65 в Селскостопанска академия.

#новоприети студенти #държавна поръчка #финансиране

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
2
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
3
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
5
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
6
Дъжд и понижение на температурите в сряда

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
3
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
4
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Образование

Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
Седем седмокласнички с максимален резултат на НВО
Публикуваха първото класиране за прием на ученици в 5-и клас в профилирани гимназии Публикуваха първото класиране за прием на ученици в 5-и клас в профилирани гимназии
Чете се за: 00:25 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
Чете се за: 09:12 мин.
Интерактивна карта на училищата в София и пътеводител за кандидатстване след 7-и клас публикува МОН Интерактивна карта на училищата в София и пътеводител за кандидатстване след 7-и клас публикува МОН
Чете се за: 02:27 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
5119
Чете се за: 00:32 мин.
От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си От учебната стая до Космоса: 12-годишният Александър с първи стъпки към мечтата си
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в готовност за гасене на пожари това лято
Шест хеликоптера на армията и самолет "Спартан" ще са в...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г., разходите за издръжка нарастват с над 1 млрд. евро Кабинетът "Радев" одобри проекта на бюджета за 2026 г., разходите за издръжка нарастват с над 1 млрд. евро
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пуснаха от ареста задържания за инцидента с воден атракцион в Ахелой Пуснаха от ареста задържания за инцидента с воден атракцион в Ахелой
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Интензивни валежи и гръмотевични бури следобед
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Удар по имиграционната политика на Тръмп: Съд отхвърли искането му...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ