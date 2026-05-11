Президентът Илияна Йотова запали огъня на знанието в Шумен

На 11 май градът отбелязва своя празник
В Деня на светите братя Кирил и Методий Шумен отбелязва своя празник. Денят е избран, защото през 1813 г. арменският пътешественик Минас Пъжъшкян описва първото гражданско честване. Официален гост на града бе президентът на Република България Илияна Йотова, която запали огънят на знанието заедно с кмета на Шумен Христо Христов.
В словото си президентът Йотова подчерта огромното културното и историческо значение на Шуменския край за утвърждаване на българската държавност.Тя акцентира върху делото на Цар Симеон и изградената от него бляскава столица на могъщата средновековна държава и книжовността, очерта приносът в българското Възраждане. Държавният глава акцентира и върху съвременното значение на Шумен.
Илияна Йотова, президент на Република България: "В този ден, в който отбелязваме Светите братя и паметта на Кирил и Методий, нека да отдадем дължимото на вашия град, защото и през цялото Възраждане и цялата българска история именно Шумен е мястото, което събира искриците на един голям пламък и в този пламък са събрани като малки светилници всички други културни средища в страната, за да има първо тук."