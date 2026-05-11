Президентът Илияна Йотова запали огъня на знанието в Шумен

В Деня на светите братя Кирил и Методий Шумен отбелязва своя празник. Денят е избран, защото през 1813 г. арменският пътешественик Минас Пъжъшкян описва първото гражданско честване. Официален гост на града бе президентът на Република България Илияна Йотова, която запали огънят на знанието заедно с кмета на Шумен Христо Христов.

В словото си президентът Йотова подчерта огромното културното и историческо значение на Шуменския край за утвърждаване на българската държавност.Тя акцентира върху делото на Цар Симеон и изградената от него бляскава столица на могъщата средновековна държава и книжовността, очерта приносът в българското Възраждане. Държавният глава акцентира и върху съвременното значение на Шумен.