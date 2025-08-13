Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард с коментар за българските евромонети

Президентът на Европейската Централна банка Кристин Лагард коментира в профила си във Фейсбук българските евромонети. Коментарът е придружен със съответните изображения.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро. Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този преглед предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българската народна банка, Централната банка на България. Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", пише Лагард.