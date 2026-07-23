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Президентът на Норвежкия футболен съюз пусна жалба срещу ФИФА

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Причината е аферата с Фоларин Балогун на Мондиал 2026.

Президентът на Норвежкия футболен съюз пусна жалба срещу ФИФА
Снимка: БТА
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Президентът на Норвежкият футболен съюз (НФФ) Лизе Клавенес обяви днес, че „ще подаде официална жалба“ до ФИФА относно аферата с Фоларин Балогун на Световното първенство, което се проведе в Северна Америка от 11-и юни до 19-и юли.

След като Световната централа отмени червения картон на американския нападател, се оказа, че това е станало по настояване на президента на САЩ Доналд Тръмп пред шефа на ФИФА Джани Инфантино, искайки отмяна на наказанието за червен картон и участието му в осминафинала с Белгия.

Самият Инфантино пък каза, че решението за отмяната е взето от независима комисия и няма нищо общо с искането на Доналд Тръмп. Без значение какво беше нарушението, отмяна на червен картон се случи за първи път в историята на Световните първенства и това събра доста негативи към централата.

Сега Клавенес критикува служителите на ФИФА в интервю за британския вестник „Tаймс“ и ги обвини, че искат да прикрият случая. Тя призова Инфантино да признае, че решението за Балогун е било грешка. Клавенес е постоянен критик на ФИФА и Инфантино, който обаче е популярен извън Европа заради разширяването на Световното първенство до 48 отбора и се очаква да бъде преизбран догодина.

Клавенес – бивша футболистка, също така настоява за по-голямо демократизиране на управлението на централата и винаги е предлагала нови финансови механизми, които да носят повече справедливост.

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#Флориан Балогун #Норвежки футболен съюз #Лизе Клавенес #Световна футболна централа (ФИФА) #Мондиал 2026

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