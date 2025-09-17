Президентът Радев: "Новото начало" демонстративно овладява цялото управление

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Снимка: БТА
Президентът Румен Радев коментира петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна. Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте."

Попитан за коя партия говори, държавният глава отговори: "За "Новото начало".

Президентът подчерта, че отказва да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.

"Отговорил съм писмено с не. Процедурата е приключена."

"Когато в президентската институция се получи сигнал, аз съм длъжен да реагирам", каза Радев по повод сезирането на компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ - Сопот.

