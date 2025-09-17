Президентът Радев: "Новото начало" демонстративно овладява цялото управление

Президентът Румен Радев коментира петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна. Стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте."