Президентът Румен Радев поздрави Карол Навроцки за победата на изборите в Полша

Президентът Румен Радев поздрави Карол Навроцки за победата на президентските избори в Полша, чрез съобщение в платформата Екс.

Поздравления за Карол Навроцки за избирането му за президент на Полша! Очакваме с нетърпение да работим заедно за по-нататъшно укрепване на българо-полското приятелството и сътрудничеството в полза на нашите народи и стабилността и просперитета на Европа, написа държавният глава.

Congratulations to Karol Nawrocki @NawrockiKn on his election as President of Poland! Looking forward to working together to further strengthening the -friendship and cooperation for the benefit of our peoples and the stability and prosperity of Еurope.