Президентът Йотова получи писмено послание от президента на Държавата Палестина

Президентът Илияна Йотова получи писмено послание от президента на Държавата Палестина и председател на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина Махмуд Абас, с което се затвърждават традиционно добрите отношения между България и Палестина и се информира за настоящата обстановка в палестинската държава, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Държавният глава се срещна на „Дондуков“ 2 със специалния пратеник на президента на Държавата Палестина д-р Ахмед Маждалани, който връчи на държавния глава писменото послание.

В средата на юни 90-годишният Махмуд Абас, обяви, че в началото на 2027 г. ще бъдат произведени президентски избори.

България поддържа официални връзки с Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която е призната от международната общност за законен представител на палестинския народ от февруари 1973 г., се посочва на сайта на Министерството на външните работи (МВнР). През ноември 1988 г. българското правителство признава с декларация обявената от ООП Държава Палестина.

Снимки: Пресцентър на президентството