20% от учениците в Пловдив са болни
Президентът Йотова с поздравител адрес към композитора Митко Щерев по повод 80-годишнината му

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
президентът йотова поздравител адрес композитора митко щерев повод годишнината
Снимка: БТА
Творчеството на Митко Щерев остава ненадминат пример за експресивен душевен заряд и вдъхновява много от младите ни музиканти и композитори днес. Това посочва президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до обичания български композитор Митко Щерев по повод неговата 80-годишнина.

„С вградения новаторски дух Вашата музика – проникновена, чувствителна и вълнуваща, остава близка на няколко поколения българи“, заявява Илияна Йотова.

Президентът откроява авторските композиции и аранжименти, както и знаковите албуми и концертни изпълнения на основаната от Митко Щерев формация „Диана Експрес“, които са устояли във времето и в паметта на обществото.

Президентът изразява убеденост, че заслуженото признание и любовта на поколения почитатели на Митко Щерев, за които неговото творчество е олицетворение на най-съкровени мисли и чувства, ще продължават да го даряват с топлина и емоции.

