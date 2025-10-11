БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област
Снимка: БТА/Архив
Приключва днес ремонтът в платното за Бургас на 8 километър от автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик - между 90-и и 98-и километър, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Движението на превозните средства ще бъде пренасочено в обновеното платно, като ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София. Работата в участъка продължава в платното за София. От започването на строителните работи на 24 септември екипите на поддържащото дружество работят ежедневно с максимална мобилизация, за да завършат планираните дейности, колкото се може по-бързо, и да не се затруднява пътуването на гражданите, посочват от АПИ.

В момента се ремонтира платното за Бургас в участъци от магистралата и на територията на областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има на 9-километров участък между 24-ти и 33-ти километър, в област Сливен се ремонтират 11 километра между 262-ти и 273-ти километър, а от 9 октомври започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-ми и 218-ти километър. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение, посочват още от АПИ. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция".

При ремонта в област Стара Загора е спряно движението по пътен възел "Стара Загора" при 208-ми километър. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от магистралата към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от пътен възел "Чирпан Изток" (км 184+709) по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври.

Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия" на "Автомагистрали" ЕАД.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. На 9 октомври започна ремонт на платното в посока Бургас област Стара Загора от 208 до 218 км на автомагистралата.

#ремонти по АМ "Тракия" #АПИ #пътни ремонти

