Признаха за виновен мъжа, хванат с оръжие до голф игрището на Тръмп

Мъжът, заловен миналата година да дебне с оръжие близо до голф игрището на Доналд Тръмп във Флорида, беше признат за виновен за опит за убийство.

59-годишният Райън Раут беше заловен след като агент от охраната на Тръмп забелязал цевта на пушка да стърчи от храстите близо до тогавашния кандидат за президент. Мъжът, който избра да се защитава сам в съда, пледира невинен.

Съдът обаче прие мотивите на прокурора, че без намесата на агента, Тръмп нямаше да е жив. Раут беше признат за виновен и по другите обвинения, свързани с огнестрелно оръжие.

Заплашва го максимална присъда от доживотен затвор. Съдът ще се произнесе с присъдата на 18 декември.