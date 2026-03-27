Пробите край Шабла: Условията са добри, няма връзка със смъртта на птици и делфини

Готови са резултатите от водните проби, взети от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, от района на Шабленското езеро и морските води в района, за кислородни условия, азотни и фосфорни съединения, нефтопродукти (визуално) и някои пестициди. Те са в рамките на извършваните проверки по случая със загинали птици и делфини.

Резултатите от Шабленското езеро сочат съответствие с нормите и стандартите за качество за добро/отлично състояние.

В крайбрежните морски води са установени превишения на нормите за азот-амониев и азот-нитратен, както и леко понижена концентрация на разтворен кислород. Стойностите за останалите показатели съответстват на добро/отлично състояние. Следва да се отбележи, че нормите за морски води са изключително ниски и се отнасят за дълбоководието.

Превишението в морски води по посочените показатели не може да се обвърже със смъртта на птици и делфини в района, която вероятно се дължи на други фактори или комбинация от такива.

Припомняме, че бяха извършени съвместни проверки от Басейнова дирекция "Черноморски район", РИОСВ – Варна, Регионалната здравна инспекция и Областна администрация – Добрич.

В рамките на проверките са извършени обходи на крайбрежната зона, взети са проби за лабораторен анализ и са предприети действия по почистване на засегнатите участъци. По данни на Областната дирекция по безопасност на храните – Добрич, пробите за птичи грип са отрицателни, а от Сдружение "Зелени Балкани" са взети допълнителни проби за изследване на птиците и делфините.