ИЗВЕСТИЯ

Продължава победната серия на Ива Иванова на ITF турнир в Тунис

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Българката е на полуфинал на двойки и на четвъртфинал на единично.

успешен старт ива иванова сингъл тенис турнира монастир тунис
Българската тенисистка Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишната състезателка и нейната партньорка Желин Вандром (Белгия) победиха португалките Тереза Франко Диаш и Сана Гаракани с 6:2, 6:3 за 67 минути. Иванова и Вандром спечелиха откриващите три гейма и нямаха особени проблеми до края на първия сет. Във втората част те дръпнаха с 4:1 и не допуснаха да бъдат застигнати.

Ива Иванова по-рано днес достигна и до четвъртфиналите в схемата на единично, в която утре ще се изправи срещу индийката Таниша Кашяп.

