Продължава силната серия на Сан Антонио Спърс

Чете се за: 02:40 мин.
Касъл записа четвъртия си трипъл-дабъл за сезона при успеха над Милуоки Бъкс.

сан антонио спърс подчини лидера източната конференция
Снимка: AP Photo
Джоел Ембийд беше в основата на обрата на Филаделфия при успеха със 118:114 като гост на Шарлът в среща от редовния сезон на НБА. Центърът завърши с 29 точки и направи решаващ чадър в заключителните секунди, за да гарантира победата на своя тим, който заличи пасив от 15 точки и сложи край на серията от пет поредни успеха на Хорнетс. Въпреки загубата, Шарлът вече има гарантирано участие в плей-ин турнира.

В друг двубой Сан Антонио постигна убедителна победа със 127:95 като гост на Милуоки. Стефан Касъл записа четвъртия си трипъл-дабъл за сезона – 22 точки, 10 борби и 10 асистенции, като бе част от група от седем играчи на Спърс с двуцифрен точков актив. Тимът продължава отличната си серия с 13 победи в последните 14 мача. Виктор Уембаняма също се отличи с 23 точки и 15 борби, докато за Бъкс Гари Трент-младши реализира 18 точки в отсъствието на Янис Адетокунбо.

Минесота допусна тежка загуба у дома от Детройт с 87:109. Тобайъс Харис поведе Пистънс с 18 точки, а тимът записа шеста победа в последните си седем срещи. За домакините Донте ДиВинченцо беше най-резултатен с 22 точки.

Атланта надделя над Сакраменто със 123:113 като домакин. Никейл Алекзандър-Уокър вкара 27 точки, а Джейлън Джонсън допринесе с 26 точки и 11 асистенции. Успехът бе юбилеен №500 в треньорската кариера на Куин Снайдер.

Финикс също записа убедителна победа – 134:109 срещу Юта. Джейлън Грийн реализира 31 точки, включително пет тройки, а Девин Букър добави 26. За Джаз Кайл Филиповски се отчете с 26 точки и 9 борби, но тимът претърпя пето поредно поражение.

В друг оспорван мач Мемфис надви Чикаго със 125:124 у дома. Седрик Кауърд беше ключов с 24 точки, включително решаващи наказателни удари 6.5 секунди преди сирената, с което Гризлис прекъснаха серията си от пет загуби.

