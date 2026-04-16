БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата, МВР и ДАНС продължават с акциите срещу търговията с гласове

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
проблеми машините гласуване област шумен
Слушай новината

С цел гарантиране на политическите права на гражданите и бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпления, свързани с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г., продължава активната работа на Националното междуведомствено звено, в което участват представители на Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Звеното е създадено със съвместна заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев и функционира от откриването на предизборната кампания на 20.03.2026 г.

Прокуратурата активно подпомага и подкрепя усилията на служителите на МВР и на другите държавни органи, ангажирани в противодействието на нарушения и престъпления, насочени срещу изборните права на гражданите. В случаите на събран достатъчен обем от доказателства и при спазване на нормите на НПК, прокуратурата пристъпва и към привличане към отговорност на съответните лица, извършители на престъпление. Съобразно законовите разпоредби преценката за това е изцяло на наблюдаващите прокурори, ангажирани по конкретните производства.

Прокуратурата следи и за стриктното приложение на закона от държавните органи в случай на нарушение на правата на гражданите. Постъпилата от прокуратурите в страната информация за образувани преписки и досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите своевременно се обобщава. За подобряване на взаимодействието функционират областни междуведомствени звена с участието на окръжен прокурор, директор на Областна дирекция на МВР и представител на ДАНС.

Обобщена информация за нарушенията и престъпленията, свързани с изборите за 52-ро Народно събрание, ще бъде предоставена от Националното междуведомствено звено след приключване на изборите в началото на идната седмица.

С оглед вземане на мерки за срочни и законосъобразни действия при наличие на данни за извършване на престъпления, свързани с изборния процес, граждани и организации могат да подават сигнали и жалби до съответните прокуратури. Активната работа на прокуратурата по противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес, ще продължи и в изборния ден, както и след приключването му.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ