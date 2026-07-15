Прокуратурата задържа за до 72 часа румънския шофьор, предложил подкуп на полицаи в Чепеларе

Окръжната прокуратура в Смолян задържа за срок до 72 часа румънския шофьор, който предложи подкуп на полицейски служители при проверка в Чепеларе, каза окръжният прокурор Недко Симов.

Образувано е досъдебно производство за предлагане на подкуп на полицейски служител. След изтичане на 72-часовото задържане прокуратурата ще внесе искане в Окръжния съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Румънският гражданин, на 52 години, беше задържан първоначално за срок до 24 часа от полицията. По данни на Областната дирекция на МВР - Смолян той е спрян за проверка малко след 12.00 ч. вчера в рамките на специализирана полицейска операция за контрол на товарния трафик и безопасността на движението.

Техническото средство е отчело 1,31 промила алкохол в издишания въздух от водача. След като се запознал с резултата, той подхвърлил банкнота от 50 евро в служебния полицейски автомобил с цел да избегне последиците от установеното нарушение.

Срещу мъжа са образувани две бързи производства – за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицейски служител. По данни на полицията водачът не е осъждан.

Товарният автомобил с румънска регистрация се е движил от Пловдив към Смолян, откъдето е трябвало да натовари стока. Камионът все още се намира в Чепеларе.

Разследването по случая продължава.