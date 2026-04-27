Промененото лице на Челси идва в точния момент преди финала за ФА Къп

Чете се за: 03:27 мин.
След поредна треньорска рокада и колеблив сезон, играчите на лондончани показаха характер на "Уембли“ и запазиха шанс да спасят кампанията със спечелване на трофей

Смяната на треньори в Челси отдавна е част от клубната идентичност – често критикувана, понякога хаотична, но нерядко водеща до успехи. Класирането за финала на ФА Къп след минималното 1:0 над Лийдс Юнайтед на „Уембли“ е поредното доказателство за този парадокс. Наблюдава се системна нестабилност извън терена, но постигнати положителни резултати в ключовите моменти.

Само дни след раздялата с Лиъм Розениор, "сините“ показаха коренно различно лице. Отборът, който се намираше в серия от пет поредни загуби без отбелязан гол в първенството, нещо невиждано като показатели от повече от век, внезапно демонстрира организация, характер и ефективност. Временният наставник Калъм Макфарлейн сякаш отключи потенциала на състав, който доскоро изглеждаше лишен от енергия и посока.

Победата дойде след гол на Енцо Фернандес в 23-ата минута. Попадението на аржентинецът се оказа достатъчно, за да изпрати Челси на финал срещу Манчестър Сити на 16 май. Аржентинецът бе символ на преобразяването - от играч, наказан и поставен под съмнение, до лидер и двигател на отбора. Той не само реализира победния гол, но и диктуваше темпото, демонстрирайки класа и влияние, които липсваха в предходните седмици.

Именно тук се крие и основният въпрос около Челси. Доколко силата е в ръцете на треньора и доколко в тези на играчите? Представянето на "Уембли“ подсказва, че футболистите разполагат със значително влияние. Критиците биха казали, че това е опасна тенденция в съблекалня, която решава съдбата на треньори. Но резултатите показват, че този модел, макар и "грозен“, продължава да работи.

Историята го доказва. Още от ерата на Роман Абрамович честите треньорски рокади носеха трофеи – включително знаменития триумф в Шампионската лига през 2012 г. с временен наставник. Днес, под ръководството на BlueCo, сценарият се повтаря: нестабилен сезон, но шанс за трофей.

Срещу Лийдс Челси не блестеше, но показа нещо по-важно, което бе ключов фактор в точния момент - умението да печели. Отборът се защитаваше дисциплинирано, издържа на натиска в края и демонстрира прагматизъм, който често е решаващ в турнирните битки. Това бе първа "суха мрежа“ срещу елитен съперник от януари насам, което е още един допълнителен знак за промяна.

Предстоящият финал срещу Манчестър Сити ще бъде истинският тест. Там няма да има място за колебания, нито за вътрешни противоречия. Ако Челси покаже същото лице като срещу Лийдс - да бъде организиран, мотивиран и воден от своите лидери – клубът може отново да превърне един разочароващ сезон в сравнително сполучлив.

Челси оцеля в драмата срещу Лийдс и ще спори за трофея на ФА Къп
