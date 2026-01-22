Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Измененията бяха одобрени в Правната комисия на среднощно заседание, продължало близо 14 часа.

Комисията прие въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини, в които избирателите собственоръчно отбелязват вота си. Машините ще отчитат резултата, а сканиращото устройство ще събира бюлетините в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от секционната избирателна комисия.

Машината ще издава и разписка за вота, която ще се пуска в отделна кутия. Беше отхвърлено предложението на БСП, промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година. "Зелена светлина" получи предложението на ГЕРБ, ако за предстоящите предсрочни избори не се осигурят новите машини да се запази гласуването с устройствата, от предишния вот или с хартиени бюлетини.

Одобрение получи и предложението на „Възраждане“ за ограничаване на изборните секции в страни, извън ЕС. Там ще може да се разкриват максимум 20 секции извън дипломатическите представителства.