Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев

Граждани на Варна протестираха пред заведението на Пламенка Димитрова - жената, която подаде сигнала срещу кмета на общината Благомир Коцев.

Събралите се поискаха незабавното освобождаване на Коцев и определиха задържането му като поръчково и напълно незаконно. Гражданите посочиха, че подобен арест може да се случи на всеки, като заявиха, че не вярват на съдебната система в България.

Въпреки, че протестът се състоя в близост до голям варненски булевард, движението не беше блокирано. Събралите се имаха намерение да прекъснат работата на ресторанта в знак на протест, но заведението днес не работеше.