Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
Снимка: БНТ
Граждани на Варна протестираха пред заведението на Пламенка Димитрова - жената, която подаде сигнала срещу кмета на общината Благомир Коцев.

Събралите се поискаха незабавното освобождаване на Коцев и определиха задържането му като поръчково и напълно незаконно. Гражданите посочиха, че подобен арест може да се случи на всеки, като заявиха, че не вярват на съдебната система в България.

Въпреки, че протестът се състоя в близост до голям варненски булевард, движението не беше блокирано. Събралите се имаха намерение да прекъснат работата на ресторанта в знак на протест, но заведението днес не работеше.

