Протести в Израел срещу властта

В Йерусалим се проведе мащабен протест срещу израелското правителство. Хората недоволстват от начина, по който властта се справя с различните проблеми в страната.

Мнозина критикуват кабинета на Бенямин Нетаняху за това, че се е съгласил на примирие с Ливан. Израелците недоволстват и срещу зачестилите нападения срещу израелските селища.

Демонстрацията в Йерусалим се провежда като алтернатива на шествията в Тел Авив, където пък почитат паметта на жертвите от атаките на радикалната палестинска групировка Хамас срещу Израел през октомври 2023 година.