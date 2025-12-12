БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Протестите в Гърция: Фермери отново затвориха пункта „Кулата – Промахон" заради забавени плащания

Протестиращи фермери затвориха за няколко часа и входа на пристанището в Солун

Протестите в Гърция: Фермери отново затвориха пункта „Кулата – Промахон“ заради забавени плащания
Гръцки фермери отново блокираха граничен пункт "Кулата - Промахон"- част от протестна вълна, надигнала се от края на ноември.

Недоволството е заради забавени европейски субсидии около разследване за корупция и гръцката агенция за земеделски плащания.

Протестиращи фермери затвориха за няколко часа и входа на пристанището в Солун.

Премиерът Мицотакис оттново призова за диалог и изрази готовност да се срещне с представители на протестиращите в понеделник. Според него тазгодишните плащания към фермерите са повече от миналогодишните.

# гръцките фермери #блокада на НС #Гърция #протести

