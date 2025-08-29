БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от Слънчев бряг преди катастрофата

Превозното средство вече е транспортирано до Националната следствена служба

атв
АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг вече е транспортирано в Националната следствена служба, научи "По света и у нас".

В понеделник то ще бъде предоставено за експертиза на вещите лица по разследването. Те ще трябва да изследват техническата изправност на превозното средство преди катастрофата.

На 21 август и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август 2025 г. в курорта Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора, аргументира решението си Сарафов.

Обвиняем по досъдебното производство е 18-годишно момче. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

