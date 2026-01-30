В Плевен започна делото срещу шофьора на тир, който уби анестезиолога Цветан Костадинов

В Окръжен съд Плевен започва делото за определяне на мярка за неотклонение на Димитър Димитров, който в сряда сутринта с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря.

Прокуратурата твърди, че ако е на свобода Димитров може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е взимана заради употреба на алкохол.