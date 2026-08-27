БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
Чете се за: 01:12 мин.
Българин остава в неизвестност след бедствието между...
Чете се за: 00:25 мин.
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в...
Чете се за: 05:22 мин.
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в...
Чете се за: 01:42 мин.
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ срещу Барселона и Ман Сити в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Манчестър Юнайтед ще срещне Байерн в повторение на финала от 1999.

ПСЖ - Астън Вила
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен ще срещне Барселона (домакин) и Манчестър Сити (гост) в основната фаза на Шампионската лига, отреди жребият. Останалите отбори, срещу които ще се изправи френският доминатор, са Рома (Д), Астън Вила (Г), Галатасарай (Д), Виляреал (Г), Слован Братислава (Д) и Комо (Г).

Пари Сен Жермен има сериозна вражда с Барселона в Турнира богатите. Двата тима са се изправяли един срещу друг 16 пъти, като последните четири са завършвали с госта като победител. За последно ПСЖ спечели с 2:1 в Испания във втория кръг от миналия сезон, а през този парижани ще бъдат домакини. Най-паметните мачове между двата отбора обаче са от 2017, когато французите спечелиха с 4:0 у дома и Барса ги разгроми с 6:1 в Каталуня.

Пари Сен Жермен е срещал Манчестър Сити осем пъти, като французите спечелиха последния двубой с 4:2 в седмия кръг на сезон 2024/25. Парижани също така надвиха Астън Вила на четвъртфиналите в годината на първата си титла.

Вицешампионът Арсенал пък ще срещне Реал Мадрид (Д), Байерн Мюнхен (Г), Борусия Дортмунд (Д), Бетис (Г), Лил (Д), Наполи (Г), Сабах (Д) и Славия Прага (Г).
Интересен жребий получи и Реал Мадрид. Рекордьорите по титли ще се изправят срещу Интер (Д), Арсенал (Г), ПСВ Айндховен (Д), Рома (Г), Лайпциг (Д), Шахтьор Донецк (Г), ЛАСК (Д) и АЕК Атина (Г). Испанците никога не са печелили срещу Арсенал, но по-интересното - двубоите им в историята срещу Интер са 19 и един от тях бе победа на италианците на финала през 1964. През тази година срещата е с особен привкус заради директния мач на Жозе Моуриньо срещу бившия му отбор, с който е шампион от 2010.

Манчестър Юнайтед ще срещне Байерн като домакин в завръщането си в Шампионската лига и в повторение на финала от 1999, с който "червените дяволи" си осигуриха златен требъл. Останалите съперници на англичаните са домакинът на финала Атлетико (Г), Рома (Д), Спортинг Лисабон (Г), Лайпциг (Д), Виляреал (Г), Сабах (Д) и Комо (Г).

АЕК Атина, който отстрани българския шампион Левски, ще срещне Реал Мадрид (Д), Манчестър Сити (Г), Рома (Д), Борусия Дортмунд (Г), Галатасарай (Д), Шахтьор Донецк (Д), ЛАСК (Д) и Комо (Г).

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
2
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
3
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
4
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
5
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
Бирата - вредна за здравето?
6
Бирата - вредна за здравето?

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
4
Проливни дъждове и в сряда
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Европейски футбол

Атлетико постави цена от €150 млн. на Алварес, Арсенал е на ход
Атлетико постави цена от €150 млн. на Алварес, Арсенал е на ход
Омар Мармуш вече е футболист на Тотнъм Омар Мармуш вече е футболист на Тотнъм
Чете се за: 03:05 мин.
УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино УЕФА предприема съдебни действия срещу ФИФА и Инфантино
Чете се за: 01:22 мин.
Джак Грийлиш е готов да се върне в Евертън Джак Грийлиш е готов да се върне в Евертън
Чете се за: 01:00 мин.
Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време
Чете се за: 01:25 мин.
Анджело Мартино се завръща в групата на ЦСКА срещу ОФИ Крит Анджело Мартино се завръща в групата на ЦСКА срещу ОФИ Крит
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра е спасена (ОБЗОР)
Българин изчезна в Тибет след бедствието, българката от епицентъра...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Два пожара в Пиринско се запалиха за часове Два пожара в Пиринско се запалиха за часове
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Рекордно скъпи избори за президент. Вотовете за последните 5 години...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Имало е заглушаване, но заглушителят липсва: Какво установи...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Празници на изкуствата „Аполония“: Фестивалът ще...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ