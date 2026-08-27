ПСЖ срещу Барселона и Ман Сити в Шампионската лига

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен ще срещне Барселона (домакин) и Манчестър Сити (гост) в основната фаза на Шампионската лига, отреди жребият. Останалите отбори, срещу които ще се изправи френският доминатор, са Рома (Д), Астън Вила (Г), Галатасарай (Д), Виляреал (Г), Слован Братислава (Д) и Комо (Г).

Пари Сен Жермен има сериозна вражда с Барселона в Турнира богатите. Двата тима са се изправяли един срещу друг 16 пъти, като последните четири са завършвали с госта като победител. За последно ПСЖ спечели с 2:1 в Испания във втория кръг от миналия сезон, а през този парижани ще бъдат домакини. Най-паметните мачове между двата отбора обаче са от 2017, когато французите спечелиха с 4:0 у дома и Барса ги разгроми с 6:1 в Каталуня.

Пари Сен Жермен е срещал Манчестър Сити осем пъти, като французите спечелиха последния двубой с 4:2 в седмия кръг на сезон 2024/25. Парижани също така надвиха Астън Вила на четвъртфиналите в годината на първата си титла.

Вицешампионът Арсенал пък ще срещне Реал Мадрид (Д), Байерн Мюнхен (Г), Борусия Дортмунд (Д), Бетис (Г), Лил (Д), Наполи (Г), Сабах (Д) и Славия Прага (Г).

Интересен жребий получи и Реал Мадрид. Рекордьорите по титли ще се изправят срещу Интер (Д), Арсенал (Г), ПСВ Айндховен (Д), Рома (Г), Лайпциг (Д), Шахтьор Донецк (Г), ЛАСК (Д) и АЕК Атина (Г). Испанците никога не са печелили срещу Арсенал, но по-интересното - двубоите им в историята срещу Интер са 19 и един от тях бе победа на италианците на финала през 1964. През тази година срещата е с особен привкус заради директния мач на Жозе Моуриньо срещу бившия му отбор, с който е шампион от 2010.

Манчестър Юнайтед ще срещне Байерн като домакин в завръщането си в Шампионската лига и в повторение на финала от 1999, с който "червените дяволи" си осигуриха златен требъл. Останалите съперници на англичаните са домакинът на финала Атлетико (Г), Рома (Д), Спортинг Лисабон (Г), Лайпциг (Д), Виляреал (Г), Сабах (Д) и Комо (Г).

АЕК Атина, който отстрани българския шампион Левски, ще срещне Реал Мадрид (Д), Манчестър Сити (Г), Рома (Д), Борусия Дортмунд (Г), Галатасарай (Д), Шахтьор Донецк (Д), ЛАСК (Д) и Комо (Г).