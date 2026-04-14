Пуснаха от ареста шофьора на ТИР-а, който спря в тунел "Витиня"

Шофьорът на ТИР, спрял вчера в тунел "Витиня" е пуснат от ареста. Не са му повдигнати обвинения.

В деня на голямото завръщане в края на Великденските празници товарен камион спря в тунел "Витиня" в посока София и затрудни сериозно движението.

Шофьорът твърдеше, че е закъсал по технически причини, но е отказал безплатна пътна помощ да го изтегли.

Водачът беше задържан за 24 часа и му бяха съставени му два акта - единият от "Пътна полиция" по Закона за движение по пътищата, а другият от "Автомобилна администрация".

Назначена беше проверка за техническото състояние на камиона, образувано беше и досъдебно производство.