Пуснаха от ареста шофьора на тира, който спря в тунел "Витиня"

Шофьорът на тир, спрял вчера в тунел "Витиня", е пуснат от ареста. Не са му повдигнати обвинения.

В деня на голямото завръщане в края на великденските празници товарен камион спря в тунел "Витиня" в посока София и затрудни сериозно движението.

Шофьорът твърдеше, че е закъсал по технически причини, но е отказал безплатна пътна помощ да го изтегли.

Водачът беше задържан за 24 часа и му бяха съставени два акта - единият от "Пътна полиция" по Закона за движение по пътищата, а другият - от "Автомобилна администрация".

Назначена беше проверка за техническото състояние на камиона, образувано беше и досъдебно производство.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обяви във Фейсбук, че след проведен следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела.

"Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив - автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса", пише още Кандев.

"МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия", допълва той.