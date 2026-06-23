Пьотр Нестеров донесе първата българска победа в основната схема на Чалънджър турнира в Пловдив

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Националът на България за Купа "Дейвис“ записа първата българска победа в основната схема на надпреварата, след като се наложи с 6:2, 6:2 над бразилеца Даниел Дутра да Силва.

На кортовете на ТК „Локомотив“ 23-годишният българин демонстрира стабилна игра и заслужено стигна до успеха след час и 22 минути. В първия сет Нестеров отрази точка за пробив още във втория гейм, след което пое контрола върху срещата. Той реализира два пробива и затвори частта при втория си сетбол.

Вторият сет започна с размяна на пробиви, а бразилецът дори поведе с 2:1. От този момент обаче Нестеров наложи пълно превъзходство и спечели пет поредни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг.

С успеха българинът си гарантира 4 точки за световната ранглиста на ATP и 910 евро от наградния фонд на турнира.

Следващият съперник на Нестеров ще бъде поставеният под номер 6 французин Матео Мартино, който в предишния кръг отстрани друг български представител – Илиян Радулов.

По-рано през деня Динко Динев отпадна още на старта след поражение от американеца Дали Бланч с 4:6, 2:6. По-късно днес участието си в основната схема започват още Димитър Кузманов срещу нидерландеца Йеле Селс и Александър Василев срещу Нилс Фискер.