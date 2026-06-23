БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 04:35 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров донесе първата българска победа в основната схема на Чалънджър турнира в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Националът за Купа "Дейвис“ надигра убедително бразилеца Даниел Дутра да Силва и си осигури място във втория кръг

Пьотр Нестеров донесе първата българска победа в основната схема на Чалънджър турнира в Пловдив
Снимка: БТА

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Националът на България за Купа "Дейвис“ записа първата българска победа в основната схема на надпреварата, след като се наложи с 6:2, 6:2 над бразилеца Даниел Дутра да Силва.

На кортовете на ТК „Локомотив“ 23-годишният българин демонстрира стабилна игра и заслужено стигна до успеха след час и 22 минути. В първия сет Нестеров отрази точка за пробив още във втория гейм, след което пое контрола върху срещата. Той реализира два пробива и затвори частта при втория си сетбол.

Вторият сет започна с размяна на пробиви, а бразилецът дори поведе с 2:1. От този момент обаче Нестеров наложи пълно превъзходство и спечели пет поредни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг.

С успеха българинът си гарантира 4 точки за световната ранглиста на ATP и 910 евро от наградния фонд на турнира.

Следващият съперник на Нестеров ще бъде поставеният под номер 6 французин Матео Мартино, който в предишния кръг отстрани друг български представител – Илиян Радулов.

По-рано през деня Динко Динев отпадна още на старта след поражение от американеца Дали Бланч с 4:6, 2:6. По-късно днес участието си в основната схема започват още Димитър Кузманов срещу нидерландеца Йеле Селс и Александър Василев срещу Нилс Фискер.

#Чалънджър 50 # Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
2
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
3
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
4
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
5
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
6
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Български тенис

Джордж Лазаров продължава напред на двойки в Сърбия, Дария Великова стартира с убедителна победа
Джордж Лазаров продължава напред на двойки в Сърбия, Дария Великова стартира с убедителна победа
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Чалънджър в Пловдив Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Чалънджър в Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
Илиян Радулов загуби в първия кръг на турнира Чалънджър в Пловдив Илиян Радулов загуби в първия кръг на турнира Чалънджър в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Янаки Милев отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в Пловдив Янаки Милев отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.
Елизара Янева и Виктория Томова научиха опонентките си на Уимбълдън Елизара Янева и Виктория Томова научиха опонентките си на Уимбълдън
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите" Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета
Чете се за: 07:37 мин.
Политика
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Визите за българските граждани в САЩ остават
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Има жертви на рекордно високите температури във Франция
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ